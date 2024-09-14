لحظة بلحظة.. الشرطة الكيني 0 - 1 الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية خاصة لأبرز أحداث مباراة الشرطة الكيني والزمالك عند الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني:

وأعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عواد، مصطفى الزناري، ناصر منسي، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، زياد كمال، حسام أشرف، محمد عاطف، أحمد عبدالرحيم إيشو وأحمد محمود

تشكيل الشرطة الكيني لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى : ماتاسي باتريك.

خط الدفاع : عبود عمر خميس – محمد موسى مايكو – رشيد توها - بركا بادي.

خط الوسط : مارفن نابوير - فرانسيس كاتيها نيامبورا – تشارليز سيلا.

خط الهجوم : ديفيد اوكوث – جيسي جاكسون ويري – جيفري أوتوي

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

ووقف لاعبو الفريقين قبل انطلاق المباراة دقيقة حداد على روح المدير الفني السابق للزمالك والمنتخب الوطني إيهاب جلال.

وبدأت المباراة بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين في محاولة لإدراك هدف مبكر فأرسل مصطفى شلبي كرة عرضية في الدقيقة 6 من يسار الملعب إلى يمينه وصلت لزميله ناصر ماهر الذي حاول إرسال كرة عرضية ولكن أبعدها الدفاع لركنية.

ونفذ زيزو الكرة الركنية أمام منطقة جزاء الزمالك لتصل إلى عبدالله السعيد الذي أرسلها طولية داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم احتسب تسلل على دونجا.

وقصّ عبدالله السعيد شريط التسجيل بعد مرور 45 دقيقة.

فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب في الدقيقة 45 أرسلها زيزو بينية لزميله عبدالله السعيد الذي حولها من أمام منطقة الجزاء في الشباك.