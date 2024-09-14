ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على الشرطة الكيني، ضمن منافسات ذهاب الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء فوز الفارس الأبيض على الفريق الكيني وسط أداء سيء من قبل لاعبي الزمالك، بعدما أحرز عبد الله هدف الفوز، لكن شهد مستوي اللاعبين تراجعًا قويًا.

وشهدت المباراة تعرض محمد شحاتة، لاعب الوسط للإصابة، ليخرج قبل نهاية المباراة بدقائق، حيث حل مكانه اللاعب محمد محمود.

ومن المقرر عودة بعثة النادي الأبيض للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

تقرر مواجهة الزمالك لنظيره الشرطة الكيني خلال المباراة المقبلة، والتي ستكون مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، والتي يشهدها ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.