ليفربول يسقط أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما استحوذ لاعبي ليفربول على الكرة بنسبة 66%، مقابل 34% لصالح نوتينجهام.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذ الموسم، بينما يرتفع رصيد نوتينجهام فورست للنقطة الثامنة في المركز الرابع.

وكان ليفربول قد بدأ مباراة نوتينجهام فورست، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.