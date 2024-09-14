ليفربول يتعادل أمام نوتينجهام فورست في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام نظيره نوتينجهام فورست بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى استحواذ كبير من قبل لاعبي ليفربول، حيث جاءت نسبة امتلاك الريدز للكرة 66%، مقابل 34% لصالح نوتينجهام.

ويرغب لاعبي ليفربول في تحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام نوتينجهام، وذلك من أجل منافسة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من الجولات الأولى.

وكان ليفربول قد بدأ مباراة نوتينجهام فورست، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

بينما جاء بدلاء ليفربول اليوم أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، كالتالي:

كيليهر، جو جوميز، واتارو إندو، داروين نونيز، كودي جاكبو، كورتيس جونز، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.