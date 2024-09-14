موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا اليوم السبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بموعد وحكام مباراة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق بيراميدز مع نظيره الجيش الملكي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور 32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد أماهورو.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ستقام المباراة بين الفريقين في التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

وسيدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.