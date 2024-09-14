بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي خارج الأرض (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز والجيش الرواندي التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل بيراميدز إيجابيا مع نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 1-1 على ملعب اماهورو.

سجل هدف الجيش الأول، محمد الشيبي "هدف ذاتي" في الدقيقة 50.

سجل هدف بيراميدز، فيستون ماييلي في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء في القاهرة.

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