تفاصيل عقد الاهلي الجديد لـ طاهر محمد طاهر

كشف الإعلامي محمد فاروق تفاصيل تجديد تعاقد النادي الاهلي مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد.

وقال فاروق خلال تصريحات تليفزيونية: “النادي الاهلي حسم تجديد عقد طاهر محمد طاهر جناح الفريق بعد قرار استمراره مع القلعة الحمراء”.

وأشار إلى أن جناح المارد الأحمر اتفق مع ناديه على التجديد لمدة 3 سنوات بقيمة 30 مليون جنيه بما يعادل 10 مليون في الموسم الواحد”.

واختتم: “طاهر محمد طاهر كان قريب من الانتقال إلى زد في الموسم المقبل عن طريق البيع النهائي، بسبب رفض كولر استمراره قبل أن يقرر تجديد عقده مع الاهلي”.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني عصر اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الاهلي وجورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب نيايو، في العاصمة الكينية.