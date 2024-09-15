ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري في الجيم.. دعم كهربا لنجم السعودية.. رونالدو من مباراة أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في مباراة فريقه النصر أمام أهلي جدة بالدوري.

كا نشر النجم الفسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك مروان عطية لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة المهدي سليمان حارس فريق الاتحاد السكندري، خلال تواجدهم في معسكر منتخب مصر.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا، على دعم لاعب منتخب السعودية والشباب السعودي، فهد المولد بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معاً.

وقام عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

ونشر عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك صورة له، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، خلال احتفاله بأول أهداف الأفريقية مع الزمالك.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد الأهداف.

وقام الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشارك لاعب النادي الأهلي السابق أليو ديانج، صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية لفريقه الحالي الخلود السعودي.

كما نشر النجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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