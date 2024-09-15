"سجل هدفان".. أول تعليق من مرموش على تألقه أمام فريقه السابق بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، سعادته بقيادة فريقه للفوز أمام ناديه السابق فولفسبورج.

وفاز آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف على حساب فولفسبورج سجلهما عمر مرموش خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وقال مرموش، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد: "المباراة كانت رائعة فسجلت هدفين وساهمت في حصد الفريق لثلاثة نقاط خارج الأرض هذا أفضل ما يمكنه تقديمه والأمر ليس مجهود شخصي بل عملنا كفريق واحد لذلك استحقينا النقاط الثلاثة".

وأتم اللاعب المصري الدولي تصريحاته بالتشديد على أن أكثر ما يُسعده هو مساعدة فريقه على الفوز والأجمل أن تكون مساهمته بتسجيل الأهداف.

صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم لصفوف آينتراخت فرانكفورت قادمًا من صفوف فولفسبورج خلال الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي 2023/2024.

وشارك اللاعب بقميص آينتراخت فرانكفورت في 4 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

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