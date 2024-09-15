"دكتور تغذية".. مدرب منتخب مصر السابق يشكف أسرار تطور مصطفى شوبير في بداياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد صابر حارس مرمى المقاولون العرب السابق، عن أداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال صابر في حوار له مع موقع الخليج 365: "مصطفى شوبير يعد أحد أبنائي، وقمت بتدريبه في عام 2016 عندما كنت مدرباًُ لحراس مرمى منتخب مصر مواليد 2000".

وأضاف: "قلت له وأخبرته خلال تواجدي في منتخب مصر مواليد 2000، أنه سيصبح حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول".

وتابع: "شوبير يمتلك كل مقومات حارس المرمى الكبير، ولديه شخصية قوية جداً، ولديه ثقة كبيرة في نفسه وفي إمكانياته".

وواصل: "جمعني مكالمة في إحدى المرات مع أحمد شوبير والد مصطفى، وأكدت له أنه يحتاج إلى إعداد بدني والذهاب إلى دكتور تغذية للمتابعة تطوره الجسدي، وسيكون الحارس الأفضل في مصر".

واختتم صابر تصريحاته: "يجب أن يقوم النادي الأهلي بمنح مصطفى شوبير المزيد من المباريات، خلال الفترة المقبلة، ومصطفى شوبير ليس ناشئ".

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