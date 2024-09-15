متأثرا.. عمر الساعي يتلقى عزاء الراحل إيهاب جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد عزاء الراحل إيهاب جلال تواجد لاعب الأهلي، عمر الساعي، ضمن الحاضرين لتلقي واجب العزاء.

وظهر عمر الساعي متأثرا أثناء تلقيه العزاء، بالإضافة إلى تواجد مروان حمدي وهشام محمد لاعبي الإسماعيلي.

وحرص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، إقامة عزاء للراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق.

وشهد العزاء تواجد وفد من مجلس إدارة الأهلي مكون من محمد سراج الدين ومهند مجدي، بالإضافة إلى لاعبي نادي القناة.

وتوفي إيهاب جلال مساء يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 57 عاما بعد صراع مع المرض.

الجدير بالذكر أن عمر الساعي انتقل إلى نادي الأهلي من أسابيع قادما من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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