ندياي: الزمالك هو النادي الأكبر في أفريقيا.. ومصر بلد جميل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثًا لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك على سعادته بارتداء القميص الأبيض.

إقرأ أيضًا..

وقال ندياي في تصريحات عببر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلاً وكانت سهلة للغاية مع مدير أعمالي".

وأضاف:" الزمالك هو النادي الأكبر في أفريقيا وسعيد بتمثيله، وهي فرصة كبيرة لي للتعبير عن امكانياتي".

وأكمل ندياي:" أتمنى تحقيق الألقاب مع الزمالك وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وعمل شاق".

وأتم تصريحاته:" مصر بلد جميل وأزورها للمرة الأولى، وجماهير الزمالك طيبة ومحبة لكرة القدم".