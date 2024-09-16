والد أحمد حجازي يقدم واجب العزاء في إيهاب جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص السيد علي السيد حجازي، والد نجم المنتخب المصري ونادي نيوم السعودي أحمد حجازي، على تقديم واجب العزاء في الراحل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي.

وشهدت مراسم العزاء، تواجد العديد من نجوم العديد من نجوم الكرة المصرية، والمسؤولين في محافظة الإسماعيلية بشكل عام.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً بعد صراع مع المرض.

وتقام مراسم عزاء الراحل إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي اليوم، في مدينة الإسماعيلية.

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