بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على الشرطة الكيني بكأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين قادمة العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت الرحلة حوالي خمس ساعات تقريباً.

وكان الزمالك حقق الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويستضيف الزمالك نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة مساء الجمعة 20 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في كينيا، برئاسة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة الأبيض، قد لبت دعوة السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا ، لحفل عشاء بمنزله مساء اليوم الأحد.

ووجه أحمد خالد حسانين، الشكر لسفير مصر في كينيا، على الدعم و المؤازرة منذ قدوم البعثة إلى نيروبي، بجانب الاستضافة وتوجيه الدعوة لحفل العشاء.

ومن جانبه، رحب وائل عطية سفير مصر في كينيا، ببعثة فريق الزمالك، وتقدم بالتهنئة لهم بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على منافسه الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وقال السفير المصري في كلمته المقتضبة:" رفعتم رؤوسنا جميعاً ، وننتظر منكم تأكيد التأهل في مباراة العودة المقرر لها الجمعة 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة".

وحرص أحمد خالد حسانين على منح السفير درع نادي الزمالك في ختام حفل العشاء.