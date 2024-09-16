عبد العاطي يعلن قائمة فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة ببطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد للكراسى المتحركة بقيادة وائل عبد العاطي عن قائمة الفراعنة فى منافسة بطولة العالم المقرر إنطلاقها غدا الثلاثاء و تستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجارى بصالة حسن مصطفى .

و ضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

مجموعة مصر

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى .

منتخب مصر يهزم امريكا وديا

وحقق منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة الفوز الودي الثاني اليوم الأحد على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 ، وأقيمت المباراة علي مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ..

وكان منتخبنا قد حقق فوزه الاول علي امريكا امس بنتيجة ٠/٣ ..

استفاد الفراعنة استفادة كبيرة من المباراتين الاخيرتين قبل انطلاق المونديال الثلاثاء المقبل .. ويحسب لاتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الامين تنسبقه مع المنتخب الأمريكي الذي رغب في الحضور مبكرا الي مصر ، وتم الاتفاق معه علي خوض آخر تجربتين استعدادا لبطولة العالم ، التي تستضيفها مصر ، خلال الفترة من ١٥ والي ٢٢ سبتمبر الجاري على صالة د. حسن مصطفى..

ومن المقرر أن يعقد الإجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة غدا الأثنين ، بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة و نظامها ، على أن تفتتح يوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ووجه اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين دعوة إلى الأندية لحضور اللاعبين حفل افتتاح بطولة العالم للكراسى المتحركة فى الثالثة عصر الثلاثاء القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويبدأ منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهاته بلقاء تشيلى يوم 17 سبتمبر فى الثالثة عصرا، قبل أن يلتقى مع البرتغال يوم 18 فى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وأخيرا يلتقى مع الهند فى نفس اليوم بالفترة المسائية.