أليو ديانج يتصدر التشكيل المثالي بالدوري السعودي للجولة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار بشكل رسمي علي منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي "روشن"، والذي يشارك فيه الثنائي المصري محمد شريف مع فريق الخليج، وطارق حامد مع فريق ضمك بجانب بعض لاعبي القطبي السابقين.

وشهد التشكيل المثالي للجولة الثالثة تواجد المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، المحترف في صفوف الخلود السعودي، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة.

وجاء التشكيل المثالي حسب سوفا سكور على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج (الشباب)

خط الدفاع: نادر الشراري (الشباب)، المفرج (التعاون)، عبد القادر بدران (ضمك).

خط الوسط: أليو ديانج (الخلود)، محمد فوازير (الرائد)، موسى ديابي (الاتحاد)، نكودو (ضمك)، سالم الدوسري (الهلال).

خط الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد)، صالح العمري (الرائد).