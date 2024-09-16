أول تعليق من مرتضى منصور على إخلاء سبيل فتوح.. ويرجو من أسرة المتوفي الموافقة على هذا الطلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على الحكم بإخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بغرامة قدرها 50 ألف جنيه.

ونشر مرتضى عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الحمد لله أمرت محكمة جنايات مطروح برئاسة معالي المستشار امجد عوض رئيس محكمة الاستئناف، وكلا من معالي المستشارين بركات الفخراني ومحمد العشماوي رؤساء محكمة الاستئناف، بإخلاء سبيل لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح بالضمان المالي وقيمته خمسون ألف جنيه".

وأضاف: "تأجيل الدعوى إلى 22 أكتوبر والاستجابة لطلبات الدفاع لسماع شهادة الطبيب قباري محمد مدير عام بالمعامل الكيمائية والطبيب جمال عبد الرازق رئيس مصلحة الطب الشرعي بالاسكندرية".

وواصل: "كل الشكر والتقدير للمحامي الأهلاوي الأستاذ أشرف عبد العزيز الذي كان بيننا اتفاق وتعاون وتنسيق في قضية ابننا أحمد فتوح منذ اليوم الأول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وحتى جلسة اليوم".

وتابع: "تمنياتي ورجائي لأسرة المرحوم السيد أحمد الشوبكي الموافقة على قبول التصالح قبل الجلسة المقبلة حفاظا على مستقبل اللاعب".

واختتم: "وفي جميع الأحوال لا نملك إلا الرجاء فقط مع تقديرنا الكامل لمشاعرهم وحزنهم على فقيدهم".

وقال أشرف عبد العزيز محامي فتوح في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تم إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، ويحضر جلسة 22 أكتوبر 2024 في المحكمة".

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