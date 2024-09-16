بعد حكم إخلاء السبيل.. 5 شخصيات تضامنت في العلن مع أحمد فتوح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصل لاعب الزمالك والمنتخب الوطني أحمد فتوح، اليوم الإثنين على إخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وتضامنت عدة شخصيات من الوسط الرياضي مع أحمد فتوح بعد القرار الصادر من محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات.

نبيل عماد دونجا، زميله في الزمالك، نشر صورة لفتوح عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story، مُذيلاً إياها بتعليق:"حمدالله على السلامة ياحبيبي".

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق كتب عبر صفحته الرسمي عبر منصة فسيبوك:"الحمد لله امرت محكمة جنايات مطروح برئاسة معالي المستشار امجد عوض رئيس محكمة الاستئناف وكلا من معالي المستشارين بركات الفخراني ومحمد العشماوي رؤساء محكمة الاستئناف باخلاء سبيل لاعب الزمالك ومنتخب مصر احمد فتوح بالضمان المالي وقيمتة خمسون الف جنية وتأجيل الدعوي 22 اكتوبر والاستجابة لطلبات الدفاع لسماع شهادة الطبيب قباري محمد مدير عام بالمعامل الكيمائية والطيبب جمال عبد الرازق رئيس مصلحة الطب الشرعي بالاسكندرية".

وأضاف مرتضى:"كل الشكر والتقدير للمحامي الأهلاوي الأستاذ أشرف عبد العزيز الذي كان بيننا اتفاق وتعاون وتنسيق في قضية ابننا أحمد فتوح منذ اليوم الأول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وحتى جلسة اليوم تمنياتي ورجائي لأسرة المرحوم السيد احمد الشوبكي الموافقة على قبول التصالح قبل الجلسة القادمة حفاظًا على مستقبل اللاعب وفي جميع الأحوال لانملك إلا الرجاء فقط مع تقديرنا الكامل لمشاعرهم وحزنهم على فقيدهم".

ونشر إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي وزميله السابق بالزمالك صورة لأحمد فتوح، مُذيلاً إياها بتعليق:"اللهم لك الحمدلله حتى ترضى ولكن الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك والذي كان متواجدًا في السيارة مع أحمد فتوح خلال الحادث نشر صورًا للاعب عبر حسابه بانستجرام مبديًا سعادته بإخلاء سبيل وكذلك زميله مصطفى الزناري مدافع الزمالك.

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