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عضو رابطة الأندية : حتى الآن لا نعلم موعد تسليم الأهلي درع الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث شريف صالح عضو رابطة الأندية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى ، الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن التصور الجديد لشكل مسابقة الدوري في نسختها المقبلة ، كذلك موعد تسلم الأهلي درع الدوري .


وقال خلال تصريحاته : 
- يوم الأربعاء سوف نرسل للأندية ٣ مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد

- الاقرب إقامة الدوري من دور واحد ثم مجموعتين للتتويج والهبوط وسنوفر بذلك شهرين.

- الاهلي لا يطلب تاجيل مبارياته لكن هناك لائحة بشأن مشاركة الاهلي في البطولات الخارجية وكذلك الزمالك واي ناد يشارك في بطولات افريقيا.

- حتى الآن لا نعرف موعد تسليم درع الدوري للأهلي ولكن أتوقع أن تكون هناك احتفالية قريبًا جدًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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