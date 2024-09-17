عضو رابطة الأندية : حتى الآن لا نعلم موعد تسليم الأهلي درع الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث شريف صالح عضو رابطة الأندية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى ، الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن التصور الجديد لشكل مسابقة الدوري في نسختها المقبلة ، كذلك موعد تسلم الأهلي درع الدوري .



وقال خلال تصريحاته :

- يوم الأربعاء سوف نرسل للأندية ٣ مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد

- الاقرب إقامة الدوري من دور واحد ثم مجموعتين للتتويج والهبوط وسنوفر بذلك شهرين.

- الاهلي لا يطلب تاجيل مبارياته لكن هناك لائحة بشأن مشاركة الاهلي في البطولات الخارجية وكذلك الزمالك واي ناد يشارك في بطولات افريقيا.

- حتى الآن لا نعرف موعد تسليم درع الدوري للأهلي ولكن أتوقع أن تكون هناك احتفالية قريبًا جدًا.