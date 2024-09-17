الإسماعيلي يحسم اتفاقه مع حلمي طولان لتدريب فريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل

قال مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي إنهم توصلوا لاتفاق نهائي مع حلمي طولان لقيادة فريقهم خلفًا لمدربهم الراحل إيهاب جلال.

وأوضح المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء في حالة الاتفاق على "الرتوش" النهائية للتعاقد سيتم الإعلان رسميًا.

وأشار المصدر إلى وجود اسماء أخرى بديلة حال طرأ أمر جديد على المفاوضات مثل: تامر مصطفى ومؤمن سليمان.

وكان فريق الإسماعيلي قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز 14 برصيد 33 نقطة.

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