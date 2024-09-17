أصل اللقطة (3).. هل تعاقد الزمالك مع محترف يُعاني "العشى الليلي" مقابل 750 ألف دولار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هل قد يتعاقد نادي مع لاعب أجنبي ليكون بصفوف فريقه الأول لكرة القدم ويكون مُصاباً بـ "العشى الليلي"؟.

والعشى الليلي هو نوع من أنواع ضعف البصر ولكن يكون الشخص غير قادر على الرؤية جيدًا في الليل أو مع الإضاءة الخافتة.

محترف الزمالك الإيفواري أولي كوفي الذي انضم لصفوف الفريق في عام 2009 قادمًا من فريق الجيش الإيفواري مقابل 750 ألف دولار لم يُشارك مع الزمالك سوى لدقائق ليست كثيرة ليخرج طبيب الزمالك ويرد على هل تعاقد ناديه مع محترف يُعاني "العشى الليلي".

"أصل اللقطة" سلسلة حلقات ننشرها على موقع الخليج 365 تباعاً عن أشهر الأحداث بالوسط الكروي وكواليسها.

لقراءة الحلقة الأولى: أصل اللقطة (1).. لماذا سحب إبراهيم حسن السلاح من ضابط بالجيش اللبناني؟

لقراءة الحلقة الثانية: أصل اللقطة (2) .. لماذا صفع جمال حمزة محترف الزمالك على وجهه في مباراته الأولى؟

الزمالك كان قد أنهى موسم 2008/2006 في المركز السادس وسط حالة من غضب جماهيره لتأمل في أن تكون التدعيمات قادرة على العودة بفريقها حينها لمنصات التتويج ولكن المحترف الإيفواري لم يُشارك مع الفريق الذي انضم له في يناير 2009 سوى في مباراتين أمام الاتحاد وغزل المحلة ثم ابتعد عن المشاركة.

وهنا خرجت أحاديث عن إصابته بـ "العشى الليلي" مما يمنعه من المشاركة مع الزمالك في المباريات ما أوجد حالة من الغضب ليخرج مصطفى المنيري، طبيب الزمالك حينها بتصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه يُشير إلى أن عدم مشاركة اللاعب مع الفريق تعود لقرار فني وليس لسبب طبي.

وقال المنيري حينها:"اللاعب بدنيا مؤهل للمشاركة وغير صحيح بالمرة ما يُشاع عن إصابته بالعشى الليلي وأي لاعب انضم للزمالك خضع لاختبارات بدنية عديدة أثبتت لياقته البدنية للمشاركة".

ولم يُشارك اللاعب سوى في مباراة أخرى ثالثة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هنري ميشيل ثم رحلّ مع نهاية الموسم عن الفريق.



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