أبو الدهب: جمال الغندور الأفضل لرئاسة لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الموسم الماضي من مسابقة الدوري الممتاز شهد العديد من الأخطاء التحكيمية على الرغم من وجود البرتغالي بيريرا على رأس لجنة الحكام.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أطالب بتعيين جمال الغندور الحكم الدولي السابق في رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة في الموسم المقبل".

وتابع: "جمال الغندور صاحب خبرات عديدة وكبيرة في لجنة الحكام وهو الأنسب لتولي المهمة بشكل رسمى في الموسم المقبل".

وكان الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز قد شهد اعتراضات كثيرة من جانب العديد من الأندية بشأن مستوى التحكيم في العديد من المباريات.