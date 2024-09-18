ضمن الاستعداد للسوبر.. أحمد حسن رفقة رئيس كاف في لندن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تواجد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وسفير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في لندن، رفقة الثنائي باتريس موتسيبي رئيس الإفريقي لكرة القدم، وفيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي.

وذلك على هامش الاستعدادات لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها الجمعة 27 سبتمبر الجاري، على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية.

ويشارك النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة في لندن محادثات حول الاستعدادات لمباراة السوبر والترتيبات الخاصة بالمباراة، التي يترقبها عشاق الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

واختار الاتحاد الإفريقي أحمد حسن سفيرا له باعتباره أحد أبرز نجوم القارة السمراء على مر التاريخ، حيث توج مع منتخب مصر بـ 4 ألقاب من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي في وقت سابق، اختيار خمسة من الأساطير ليكونوا سفراء كرة القدم الأفريقية وهم: الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، والسنغالي الحاج ضيوف، ‏والغاني أسامواه جيان، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، والتوجولي إيمانويل اديبايور‎.‎

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