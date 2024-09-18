خطوة واحدة تفصل تولي حلمي طولان تدريب الإسماعيلي بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب حلمي طولان بشدة من تدريب الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، خلفا للراحل إيهاب جلال.

ورحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن عالمنا خلال الأيام الماضية، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، أن هناك خطوة واحدة فقط تفصل تولي حلمي طولان تدريب فريق الإسماعيلي.

وأوضح المصدر، أن الطرفين اتفقا على جميع الأمور، المادية والجهاز المعاون، ويتبقى فقط توقيع العقود وإعلان النادي الإسماعيلي بشكل رسمي.

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