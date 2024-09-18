وصول بعثة الهلال الليبي استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل إلى مطار برج العرب الدولي بعثة فريق الهلال الليبي وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المصري مع الهلال الليبي في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات اياب دور الـ32 من الكونفدرالية

وكان في استقبال البعثة - التي تضم 35 فردًا - اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري ومعه الأستاذ علي غويبة مدير العلاقات العامة والأستاذ أحمد متولي الذي سيتولى مرافقة البعثة.

هذا وقد نقل اللواء إيهاب الساعي إلى مسئولي البعثة تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي يتابع تفاصيل وصول البعثة واقامتها وتنقلاتها خلال فترة وجودها بمصر حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للأشقاء الليبيين في وطنهم الثاني مصر.