ياسر رشاد - القاهرة - كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة جيرونا ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة بشكلها الجديد الذي يخوض خلاله كل فريق 8 مباريات مع 8 أندية مختلفة قبل الدخول لمراحل خروج المغلوب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، وليان باتشو ونونو مينديز.

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا وفابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو وبرادلي باركولا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: لويس موكيت، أرناو تيناس، ميلان سكرينيار، يورام زاجي، جواو نيفيز، ديزيري دوي، كانغ إن لي، سيني مايولو وراندال كولو مواني.

ومن المقرر أن يلعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 8 لقاءات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، 4 مباريات منها في ملعبه ومثلها خارج أرضه، حيث يبدأها بمواجهة جيرونا الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وآرسنال الإنجليزي، وآيندهوفن الهولندي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، وشتوتجارت الألماني.