بعد الحادث.. هل تأثر عقد أحمد فتوح مع الزمالك؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على كل المستحقات المتأخرة الخاصة به عن السنوات الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أحمد فتوح حصل على مبلغ 40 مليون جنيه، منحة تعاقد ومتأخرات من عقده القديم".

وأضاف: "السجن لن يؤثر على عقد اللاعب مع الفريق، النادي يقف بجواره ويسانده ويسعى للتوصل إلى حل مع أسرة الضحية".

وكان أحمد فتوح تم إخلاء سبيله، يوم الإثنين الماضي الموافق 16 سبتمبر الجاري، بعدما حددت المحكمة يوم 22 موعد الجلسة الثالثة لمحاكمته، بتهمتي دهس أحد الأشخاص بسيارته وتعاطي المخدرات.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الفارس الأبيض، بنهاية عام 2027.

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