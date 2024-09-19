جوميز يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني في السابعة مساء غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إياب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني خلال المران الختامي اليوم الخميس.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي بكينيا.