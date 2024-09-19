"بينهما أون تايم".. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره الشرطة الكيني غداً، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قناة "أون تايم سبورتس"، لكون المباراة مقامة في مصر.

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في كينيا، بنتيجة هدف دون مقابل.

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