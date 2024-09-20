شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تشكيل لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وجمد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مفاوضاته مع حلمى طولان المدير الفني السابق لسيراميكا بعد الاتفاق معه على قيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع مجلس الإدارة عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد مساء الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.