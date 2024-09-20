جوميز يجرب صفقات الزمالك الجديدة أمام فريق الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إقامة مباراة تجريبية فى العاشرة صباح الأربعاء مع فريق شباب النادي ٢٠٠٥ بهدف منح الفرصة لتجربة الصفقات الجديدة، خصوصًا الثلاثى “عمر فرج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدى”، بالإضافة إلى المغربى محمود بن تايك والسنغالي سيدى نداى.

يأتى ذلك استعدادًا للقاء السوبر الإفريقى أمام الأهلى، المقرر باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبل.

ويلتقي فى الثامنة مساء اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكينى فى إياب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفريق حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه عبدالله السعيد.