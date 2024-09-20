شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:13 م
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.
تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكينى
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.
في حراسة المرمى: ماتاسي باتريك
في خط الدفاع: عبود عمر خميس، محمد موسى مايكو، ديفيد أوشينجي، رشيد توها.
في خط الوسط: مارفن نابوير، فرانسيس كاتيها نيامبورا، ألفن مانجيني - بركا بادي.
في خط الهجوم: جيسي جاكسون ويري، ألفريد ليكيو.
وقاد مباراة الزمالك طاقم ناميبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.
واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.
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