شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة لحراس المصري استعداداً لمباراة الهلال الليبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض حراس مرمى النادي المصري تدريبات خاصة على هامش معسكر الفريق استعداداً لمباراة الهلال الليبي في الكونفدرالية، خاصة التدريب على التسديدات من الكرات الثابتة، وأجاد حراس المصري الثلاثة، محمود جاد ومحمود حمدي ومحمد شحاتة.



محمد شحاتة



محمود جاد



محمود حمدي

ودخل النادي المصري معسكراً مغلقاً بأحد فنادق برج العرب استعداداً لمواجهة الهلال الليبي في اللقاء المقرر المنتظر والمقرر إقامته في السابعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بمدينة بنغازي الليبية، انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوجه الفريق إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة قبل اللقاء المنتظر، حيث اختتم الفريق تدريباته بالأمس في الكلية الحربية بالقاهرة، قبل التوجه إلى الإسكندرية، واصطحب علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، الصفقات الخمسة الجديدة وهم، محمد مخلوف، محمد هاشم، خالد الغندور، محمود حمدي، وكريم بامبو.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع، كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.