شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جورماهيا الكينى أمام الأندية المصرية قبل لقاء الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلى نتيجة كبيرة في لقاء الذهاب أمام جورماهيا بنيروبى حيث تفوق بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو هدفين، ويفتش عن حسم التأهل لدور المجموعات بشكل رسمي الليلة.

وسبق لنادي جورماهيا أن واجه الزمالك والإسماعيلي في الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا موسمي 2019 و1969

وشهد موسم 1969 من دوري أبطال أفريقيا مواجهة نادي الإسماعيلي لنادي جورماهيا ربع النهائي، وفاز الدراويش في الذهاب بنتيجة 3-1 في القاهرة، بينما تعادل في الإياب 1-1 خارج الأرض.

وحصد الإسماعيلي لقب دوري أبطال أفريقيا 1969 على حساب مازيمبي الكونغولي (5-3) في مجموع المباراتين، كأول نادي مصري يفوز باللقب عبر التاريخ.

في موسم 2019 فاز الفريق الكيني على الزمالك برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور المجموعات، لكن الفارس الأبيض اكتسح جورماهيا في العودة برباعية نظيفة.

وتأهل الزمالك من دور المجموعات متصدرا للمجموعة الرابعة، وحقق لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء 5-3، عقب الفوز في مصر بهدف نظيف والخسارة في المغرب بنفس النتيجة.