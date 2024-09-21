الامارات | بوفتيني يُفسر طريقة احتفاله بهدف «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فسر مدافع الوصل، سفيان بوفتيني، الطريقة التي احتفل بها عقب تسجيله هدف فريقه الثالث في شباك النصر، بأنها ردا على الذين انتقضوه بصورة سلبية في الفترة الأخيرة.

واحتفل بوفتيني، على طريقه وضع «أصابعه في أذنه»، عقب تسجيله الهدف الثالث في شباك النصر عند الدقيقة 83.

وفاز الوصل على النصر 3-1 اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المدافع المغربي في تصريحات صحافية عقب المباراة: «أنا لست ضد الانتقاد الفني أو الإيجابي، ولكني أرفض النيل من كرامة أي لاعب، هناك منذ فترة من يتعمد توجيه الإهانة لي، وأحاول الرد عليهم في الملعب، اأنا سعيد اليوم بفوز فريقي وسعيد كذلك بالهدف الذي سجلته والذي طمئن الجماهير للنتيجة».

وأضاف: «أنا كلاعب كرة قدم محترف أعرف جيدا ما هو مطلوب مني، وأجتهد في كل يوم من أجل فريقي وخدمة أهدافه، وطالما أنا ملتزم تجاه النادي وعائلتي وزملائي في الفريق فلا أخشى شيئا، وتلك المنظمة هي السر وراء العمل الكبير الذي أحرص على القيام به».