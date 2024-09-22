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خالد جلال: شكل بطولة الدوري الجديد جيد باستثناء موقف الهابطين

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جلال نجم الزمالك السابق، على رضاه عن الشكل الجديد لبطولة الممتاز.

وتابع خالد جلال في تصريحاته  لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كان يجب أن يتم تعديل شكل مسابقة الدوري بسبب ظروف ضغط المباريات التي نعيشها".

واضاف مدرب الزمالك السابق :" نتمنى تحقيق المصري البورسعيدي نتيجة طيبة غدًا أمام الهلال الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خصوصاً بعد انسحاب الأخير من بطولة الدوري الليبي بسبب زيادة عدد فرق البطولة".

وعن نظام الهبوط في الدوري قال جلال: أول مرة أرى هذه الأمور في أي مكان بالعالم، وما حدث في موقف الصعود من دوري المحترفين لا يحدث في أي مكان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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