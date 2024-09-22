أنشيلوتي قلق بشأن معاودة الإصابة لنجمه الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد في تحقيق ثلاث نقاط هامة بالفوز على اسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف بعدما تقدم الزوار بهدف مفاجئ الا ان نجوم ريال مدريد عادوا إلى المباراة بأربعة أهداف متتالية عن طريق كارباخال و روردريجو وفينيسوس جونيور واخيرا الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء.

الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في تصريحات لصحيفة اس الاسبانية أعرب عن سعادته بفوز فريقه خاصة بقدرتهم على العودة إلى المباراة بعد تقدم فريق أسبانيول .

وقال كارلو انشيلوتي عقب المباراة: انا سعيد بأداء الاعبين في المباراة . بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في الرد على الهدف الذي دخل مرمانا بشكل جيد وبضفة عامة اداءنا في المباراة كان أفضل من المباريات السابقة ونجحنا في رفع رتم المباراة وهو ما حسم النقاط الثلاث لنا .

وتحدث كارلو انشيلوتي عن لاعبه الانجليزي جود بيلينجهام الذي سقط على كتفه الذي سبق وتعرض للخلع في نوفمبر الماضي امام رايو فاليكانو قائلا : بدأ ان الإصابة عاودت بيلينجهام لكنه عاد إلى الملعب وادى مباراة جيدة لكن لابد من احراء اشعات كاملة في الغد والنظر في حالته بشكل تام .

وأضاف انشيلوتي : في الواقع ومنذ اصابته يلعب جود بيلينجهام بوسائل حماية للكتف وقبل اسبوع قام بخلعها لانه يشعر بأنه في حالة ممتازة . اليوم تعامل مع الإصابة بشكل ممتاز ولم يطلب الخروج ولم نشعر بأي شىء غير طبيعي لكن لابد من الاطمئنان الكامل على الإصابة وقدرته الكاملة على اللعب .