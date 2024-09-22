إمام عاشور: جمهور الأهلي يدعم الفريق بقوة وكوكا: نركز على السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إمام عاشور لاعب الأهلي سعادته بالفوز بالدوري مع المارد الأحمر .

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : جمهور الأهلي يدعمنا بقوة ومافيش لاعب قصر هذا الموسم

وأوضح: ان شاء الله نكسب السوبر الإفريقي أمام الزمالك وبكرا هنبدأ نفكر في السوبر اليوم خلصنا احتفالات والتركيز من بكرا علي السوبر الإفريقي.

وقال : جمهور الأهلي العظيم مهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه واشكرهم علي الدعم والمساندة

كما أكد احمد نبيل كوكا سعادته بالتتويج مع الأهلي بالدوري

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : مبروك لجماهير الأهلي.. الاحتفال جاء في توقيت مثالي مع جماهير الأهلي

وأوضح: أغلقنا صفحة الدوري وايضا دوري أبطال أفريقيا تركيزنا كامل حاليا في السوبر الإفريقي خاصة وانها أمام الزمالك المنافس التقليدي.. فالقمة لها حسابات اخري والزمالك فريق قوي ومحترم وتركيزنا بالكامل في السوبر الإفريقي.