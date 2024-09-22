يحيي عطية الله: حضرت إلى الأهلي لحصد البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يحيي عطية الله سعادته بالفوز مع الأهلي والاحتفال بالتتويج بالدوري الممتاز .

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : سعيد بما قدمته مع النادي الأهلي في أول مباراتين أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

وأوضح:ان شاء الله نفرح جماهير الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة القادم وانا حضرت الي الأهلي من أجل حصد البطولات على كل المستويات

وقال : اشكر جماهير الأهلي وايضا لاعبي الفريق بعد دعمهم ومساندتهم ليا منذ اليوم الأول في رحلتي مع الأهلي