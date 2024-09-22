ماديسون يتأسف لوالدته بسبب الفانتازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأسف لاعب نادي توتنهام، لوالدته على الهواء مباشرة بعد مباراة برينتفورد، بسبب لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي.

وقال ماديسون: لا اعلم لماذا خلعت القميص بعد هدفي، لكن لن اكررها مرة أخرى، لأن أمي أرسلت لي أنها خسرت نقطة بالفانتازي بسببي، أسف أمي".

وسجل ماديسون الهدف الثالث لتوتنهام في مرمى برينتفورد، وخلق القميص احتفالا بالهدف وحصل على بطاقة صفراء، واللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء يتم خصم منه نقطة في فانتازي.

ويحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط من 5 مواجهات حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد أرسنال.. التشكيل الرسمي

"هنفوز بالسوبر".. تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك ورسائل صارمة

"تنام وتصحى تبحث عن مكسب جديد".. أفشة يعلق على استلام الدوري قبل مباراة السوبر