الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم بالمملكة العربية السعودية.

خاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، سبقه قيام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين أكد خلالها غلق صفحة الفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والاحتفال بتسلم درع بطولة الدوري، والتركيز بشدة على الاستعداد لمباراة السوبر.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وخططيًّا في الملعب وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريق جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، في إياب دور الـ٣٢ أمس السبت.