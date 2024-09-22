المصرى يهزم الهلال الليبى 5-3 ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - استطاع المصرى البورسعيدى عبور عقبة الهلال الليبى بالفوز 5 – 3 بركلات الترجيح في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية ليتأهل لدور المجموعات.



كانت المباراة قد انتهت لصالح المصرى 3 – 2 وهى نفس النتيجة التي انتهت بها لقاء الذهاب ليصل الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الفريق البورسعيدى، بعدما تصدى حارسه محمود جاد لإحدى ضربات الجزاء بينما نجح لاعبو المصرى في إحراز جميع الكرات.



تقدم الهلال الليبى بالهدف الأول عن طريق باهر المحمدى مدافع المصرى بالخطأ في مرماه ، وتعادل صلاح محسن للفريق البورسعيدى في الدقيقة 19، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 39.



وفى الشوط الثانى نجح التونسى فخر الدين بن يوسف في إحراز الهدف الثالث للمصرى في الدقيقة 84، بينما أحرز إيسومبا أونانا الهدف الثانى للهلال الليبى ليصل الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح أبناء المدينة الباسلة.



وضم التشكيل كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش ، باهر المحمدي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري ، أمادو با، محمد مخلوف ، سمير فكري ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف.

ويضم التشكيل كلا من: حسام الدين أحمد لحراسة المرمى، بشير الكرامى ، سالم على، احمد عبد القادر ،ميجاد العمامى لخط الظهر، أمجد بن عبدي، علاء الدريدي ، يحيى الزليتني لخط الوسط ، محمد الشتيوي ، فيصل صالح، حمى طانجي لخط الهجوم.

فيما تضم قائمة البدلاء: محمد المدني ، أشرف المقصي ، محمد مكاري ، أحمد الجداوي ، عز الدين المريمى، أونانا ، أبو بكر ميلاد، محمد خليل ، عبد السلام مفتاح.