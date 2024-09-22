هل يتم حرمان منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لأسباب تتعلق بجوانب إدارية ومالية، أصبح منتخب مصر لكرة القدم مهدداً بالحرمان من المشاركة في مونديال 2026، فقد كشفت تقارير صحفية سويسرية، عن أزمة مالية تواجه الاتحاد المصري لكرة القدم لعدم دفعه مستحقات مالية لإحدى الشركات التي نظمت مباريات للمنتخب المصري، وتهدد بشكل مباشر مشاركته في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومنها مونديال 2026.

وقالت صحيفة "بليك" السويسرية، بأن الاتحاد المصري يواجه عقوبات من "الفيفا" بسبب عدم سداد مستحقات مالية للشركة السويسرية، نظير تنظيمها مباريات له.

وتحديداً يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم ديونا متراكمة للشركة السويسرية منذ شتاء 2023، وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، غرامات مالية على الاتحاد المصري بسبب عدم سداد الديون، مع تحديد مهلة زمنية لسدادها، أكثر من مرة، وهو الأمر الذي لم يحدث.

ووفقا للتقارير، ففي حال عدم سداد الديون، سيواجه الاتحاد المصري خطر الإيقاف عن المشاركة في البطولات الدولية، بما في ذلك كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف العام 2026.

وجاء رد الاتحاد المصري لكرة القدم سريعاً على التقارير التي زعمت إمكانية حرمان منتخب "الفراعنة" من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بسبب نزاع مالي، حيث قال المدير التنفيذي وليد العطار، إن هناك نزاعا أمام "الفيفا" بين شركة سويسرية والاتحاد المصر، لكن "موقفنا سليم وما يتردد عن استبعاد منتخب مصر من كأس العالم غير صحيح".

ولم يوضح العطار طبيعة الخلافات، أو كيفية تجاوزها، ولكنه تحدث بصفة عامة عن عدم وجود تهديد حقيقي لفرص مصر في المشاركة المونديالية، وعلى الأرجح سوف يقوم الاتحاد المصري بسداد المستحقات والديون للشركة السويسرية بهدف التصالح، ولكن الشاهد في الأمر أن الفيفا قام بتوجيه تحذير للاتحاد المصري أكثر من مرة، ولم تكن هناك استجابة فيما سبق.