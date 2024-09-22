منصة “Bitget” تتعاون مع الدوري الإسباني لتعزيز تبني العملات الرقمية المشفرة

أعلنت منصة “Bitget” العالمية لتداول العملات المشفرة عن شراكة ضخمة مع الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga”، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة تبني العملات المشفرة على نطاق واسع.

تم الكشف عن هذه الشراكة، التي تجعل “Bitget” الشريك الرسمي للعملات المشفرة للدوري الإسباني، خلال حدث Token 2049 الذي اختتم مؤخرا في سنغافورة.

شراكة استراتيجية ذات انتشار عالمي:

في بيان صدر عن Bitget بتاريخ 19 سبتمبر، أكدت الشركة التي تتخذ من السيشيل مقر لها أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الآسيوية وأمريكا اللاتينية، حيث تُعد كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية.

يُعرف الدوري الإسباني باحتضانه لبعض أكبر فرق كرة القدم العالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يجتذبان مئات الملايين من المشجعين حول العالم.

وتُعد مباراة الكلاسيكو بين الفريقين حدث رياضي ضخم، حيث يشاهدها أكثر من 650 مليون شخص في أكثر من 180 دولة.

يضم الدوري أيضا نجوم كرة قدم بارزين مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وروبرت ليفاندوفسكي.

وترى Bitget في هذا الارتباط مع هؤلاء النجوم فرصة لتوسيع نطاق التبني للعملات المشفرة عبر جماهيرهم الواسعة.

تشير بيانات Chainalysis إلى أن 13 من بين أفضل 20 دولة في تبني العملات المشفرة تأتي من آسيا وأمريكا اللاتينية، وهي الأسواق الرئيسية التي تستهدفها Bitget.

تتصدر دول مثل الهند، إندونيسيا، البرازيل، والمكسيك هذا التوجه، وهي أيضا معاقل رئيسية لدعم كرة القدم، كما أظهر استطلاع لشركة Nielsen لعام 2022.

تعزيز تبني العملات المشفرة في الأسواق الناشئة:

من المتوقع أن تستمر هذه الشراكة لثلاث سنوات، وتقدَّر قيمتها بملايين الدولارات.

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام Bitget بزيادة الوعي بالعملات المشفرة من خلال الرياضة، تماشيا مع فلسفتها.

تهدف Bitget من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول Web3 لملايين مشجعي كرة القدم حول العالم، لا سيما في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأكدت “غرايسي تشان”، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget، أن هذه الشراكة ليست مجرد رعاية، بل هي وسيلة لتسريع تبني العملات المشفرة في الرياضة وإنشاء تجارب جديدة للمشجعين والرياضيين.

وأضافت:

شراكتنا مع La Liga تتعلق بتعزيز الوعي بتقنية Web3 والبلوكشين، ونتطلع إلى تقديم فرص مثيرة لمجتمعات الرياضة والعملات المشفرة على حد سواء.

وفيما يدعم توسع Bitget في مجال الرياضة، يشير تقرير صادر عن Doors3 إلى أن 75٪ من مشجعي الرياضة يبحثون عن تجارب مخصصة ومميزة، والتي يمكن أن تقدمها تقنيات مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

وقد تبنّى الدوري الإسباني بالفعل بعض هذه الابتكارات التي تتيح للجماهير التفاعل بشكل مباشر مع فرقهم المفضلة من خلال تفاعلات رقمية وحقوق تصويت ومحتوى حصري.

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