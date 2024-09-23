شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: لقيت نفسى فى المصرى وهدفنا الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد صلاح محسن لاعب النادى المصرى أنه وجد نفسه فى النادى المصرى، وهو ما انعكس على أدائه فى الملعب مع الفريق البورسعيدي.

وقال محسن، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن تركيزه الفترة الحالية مع الفريق وهدفه هو إسعاد جماهير بورسعيد بتحقيق لقب الكونفدرالية لتعويض النهائيات التى وصل لها الفريق من قبل وقبل النهائيات أيضا.

وعن السوبر الأفريقى قال صلاح محسن إنها مباراة صعبة على كل من الأهلى والزمالك، ومن الصعب توقع نتيجتها.

وأضاف لاعب المصرى، إن الأهلى يسير بشكل جيد، والزمالك سيسعى لاستغلال الصفقات الجديدة ونسبة فوز أى من الفريقين 50%.