7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 23 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، السوبر الأفريقى يؤجل حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد 24 ساعة، اتحاد الكرة يحدد 7 أكتوبر موعداً نهائياً لانطلاق دورى المحترفين .

السوبر الأفريقى يؤجل حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد 24 ساعة

حذر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبى الفريق من الظهور الإعلامى أو الإدلاء بأى تصريحات تخص الفريق أو المباراة المقبلة بالسوبر الأفريقى أمام الأهلى.

يستعد البطل الأولمبى كرم جابر للمشاركة فى منافسات بطولة العالم للرواد للمصارعة التى ستقام بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل. وتوجه كرم جابر صباح اليوم إلى سفارة كرواتيا لإنهاء إجراءات السفر والحصول على التأشيرة تمهيداً للمشاركة في المنافسات.

يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني داخل غرفة الملابس، وعدم انشغال اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء بالتفكير في مستقبلهم من البقاء في قلعة الجزيرة أو الرحيل بدون تجديد العقد.

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خروج محمد حمدي الظهير الأيسر من مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال مصاباً.

تقيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم اليوم، الإثنين، تحت إشراف عامر حسين حفل تكريم لعدد من رموز الكرة بالإسكندرية من أندية ومسئولين ولاعبين وحكام. كما سيتم تكريم الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إلى جانب المدير الفني لسموحة أحمد سامي، وأحمد خطاب المدير الفني لفاركو.