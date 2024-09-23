شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن 3 أطقم للفريق بعد السوبر.. وإدراج القميص الأسود بعد إعجاب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن ثلاثة أطقم خاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك بأن الإدارة استقرت في وقت سابق على الإعلان عن ثلاث أطقم عقب لقاء السوبر، وذلك بعد الإعلان عن قميصي مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف المصدر ذاته بأن الثلاث أطقم الذي كان من المقرر الإعلان عنهم عقب مباراة السوبر الأفريقي لم يكن بينهم القميص الأسود، ولكن بعد القبول والإعجاب الكبير من اللاعبين والجماهير تم الاستقرار على إدراجه في أطقم الموسم الجديد.

وتابع نفس المصدر بأن أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قام بالسفر خارج مصر خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرّة، من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالزي الجديد مع شركة zat، بجانب التأكيد على كافة التفاصيل الخاصة بالتصاميم والألوان والكميات المحددة.