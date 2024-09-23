هل يرحل جوميز حال خسارته السوبر أمام الأهلي؟.. ميدو يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

قال أحمد حسام "ميدو" مدرب نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق، إن الاستقرار الفني مهم جدًا.

وأضاف ميدو، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"جوميز خاض مباريات ضد النادي الأهلي ولا بد أن يستمر في منصبه مهما كانت النتيجة".

وأشار المدير الفني للزمالك الأسبق، إلى أن الفريق سيظهر بصورة مختلفة أمام الأهلي، فيما ردّ على سؤال مقدم البرنامج سيف زاهر: هل سيتنافس على الدوري الموسم المقبل؟ بقوله:"وبيراميدز فين؟" ثم أضاف: "ليس الأهلي والزمالك فقط فلابد أن نضع بيراميدز فهو منافس قوي على الدوري".

ونوه ميدو إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر قد خسر مباراة السوبر من قبل ولم يُفكر مجلس إدارته في رحيله.

وأتم مدرب الزمالك بالسابق بالإشارة إلى أن الضغط الموجود على جوميز أكثر من كولر.

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