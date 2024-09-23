الأهلي يُعلن سرقة حسابات حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي سرقة الحسابات الشخصية لعوض مجلس إدارته حسام غالي عبر منصتي إكس وانستجرام.

وذكر النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"تعرضت الحسابات الشخصية لحسام غالي على منصتي إنستجرام وإكس للسرقة عن طريق مجهولين خلال الساعات الماضية".

وأشار النادي الأهلي إلى أنه يتم العمل حاليًا على استعادة الحسابات الخاصة بحسام غالي.

وأتم النادي بيانه بالتشديد على عدم مسئولية غالي عن إدارتها أو أي محتوى قد يتم بثه حاليًّا، ولحين استعادتها بشكل رسمي.

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