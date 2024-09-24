وزير الرياضة يناقش الخطة الإنشائية والفرص الاستثمارية ويوجه بتسريع وتيرة إنجاز المشروعات

ياسر رشاد - القاهرة - لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 04:03 م 9/24/2024 4:03:19 PM

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة الإنشائية والفرص الاستثمارية للوزارة، خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة المسؤولين عن ملف المنشآت والاستثمار.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائماً ليس فقط في النهوض بالبنية التحتية وتطويرها، ولكن أيضًا بناء الإنسان المصري واستغلال طاقاته، من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان".



واكد الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي للمعسكرات يمثل أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة حالياً، خاصةً فى ضوء حرص الوزارة على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات النشء والشباب من جميع المحافظات، موجهاً بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشروعات لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب في كافة المحافظات، وتحقيق العائد المادي والذي ستتمكن المعسكرات من تحقيقه وهو ما يعود بالنفع على المعسكرات في زيادة مواردها الداخليه، وأيضا رفع العبء عن كاهل وزارة الشباب والرياضة واستغلالها لمواردها الخاصة في تطوير باقي المنشات في مختلف محافظات الجمهورية.

صبحي: استعدادات مكثفة الفترة المقبلة للتشغيل الفعلي وافتتاح عدد من المعسكرات بالمحافظات

أضاف وزير الشباب إلى أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات المصرية وسيتم استغلالها فى تنفيذ المشروع والمعسكرات التدريبية والترفيهية المتنوعة، لافتاً إلى استعداد وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة للتشغيل الفعلي لعدد من المعسكرات في عدد من محافظات الجمهورية، في ضوء حرص الوزارة على التوسع في إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التي تتيح الخدمات للنشء والشباب من جميع المحافظات.

ويتضمن المشروع القومي للمعسكرات عدد من المعسكرات وهى معسكر الكشافة بسفاجا والمقام على مساحة 14 ألف متر، ومعسكر رأس سدر على مساحة 30 ألف متر، ومعسكر الطور على مساحة 53 ألف متر، ومعسكر القرش على مساحة 37 ألف متر، ومعسكر رشيد على مساحة 16 ألف متر، ومعسكر جمصة على مساحة 25 ألف متر.